Аварія сталася ввечері в суботу на трасі Київ–Харків.

У Полтавській області пасажирський автобус врізався у фуру. Загинули три людини, 8 отримали поранення. Про це повідомляє поліція регіону.

Аварія сталася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу міста Лубни. За даними поліції, пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz врізався в припарковану на узбіччі вантажівку MAN.

Водій і один пасажир мікроавтобуса загинули на місці, ще один пасажир помер в машині швидкої допомоги. Крім того, різні травми отримали ще 8 пасажирів, зокрема двоє дітей.

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Ситуація на дорогах України

У суботу на трасі Одеса-Рені через негоду і ДТП утворився величезний 15-кілометровий затор. Щоб не погіршувати ситуацію, влада тимчасово заборонила рух вантажівок на цій ділянці.

У Чернігівській області автомобіль з'їхав у річку з понтонної переправи. Рух по понтонній переправі довелося на якийсь час зупинити.

В Одесі пенсіонерка під час тест-драйву автомобіля збила пішоходів. Вона наїхала на чоловіка і його 4-річного сина, обидва госпіталізовані.

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