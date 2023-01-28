У Полтавській області пасажирський автобус врізався у фуру. Загинули три людини, 8 отримали поранення. Про це повідомляє поліція регіону.
Аварія сталася близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу міста Лубни. За даними поліції, пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz врізався в припарковану на узбіччі вантажівку MAN.
Водій і один пасажир мікроавтобуса загинули на місці, ще один пасажир помер в машині швидкої допомоги. Крім того, різні травми отримали ще 8 пасажирів, зокрема двоє дітей.
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