І Пугачова, і Вайкуле підтримали Україну, засудивши кровожерну війну.

У Росії розгорнули цькування проти ще однієї знаменитості, яка виступила проти війни. Цього разу "під роздачу" потрапила Лайма Вайкуле. Пропагандисти пишуть, що Лайма "за довгі роки стала посіпакою Примадонни і продовжує підтакувати їй у кожному інтерв'ю".

Також пропагандистські ЗМІ рясніють заголовками про стрімке погіршення стану здоров'я Вайкуле, і навіть про її смерть.

Пропагандисти заявляють, що нинішня популярність і визнання артистки обумовлені виключно дружбою з Аллою Борисівною: "Саме тому у Лайми Вайкуле досі багатомільйонні натовпи фанатів, адже їй Пугачова не перекрила кисень".

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Що Лайма Вайкуле говорить про війну в Україні

Після повномасштабного вторгнення Лайма Вайкуле висловилася на підтримку України. Вона відкрито називає війну - війною (у РФ це називають "спецоперацією").

"Мені здається, що люди збожеволіли. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, що на Україну напали? Все, крапка. Виправдовувати, шукати чому, бо НАТО, бо фашисти... Не треба. Вони напали. Вони кажуть: "Наші солдати гинуть". Запитайте себе, чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не будуть гинути, йдіть! Ідіть, ніхто вас не чекає! Ніхто вас не хоче! Ідіть, "рятувальники". Вони пішли рятувати росіян, і тому розбомбили Харків? Яка ваша справа, що ми робимо в Україні, що вони роблять у себе вдома. Яке моє діло, що робить мій сусід. Я не маю права зайти до сусіда і сказати, мені не подобається, що у вас там бігають собаки, або що у вас діти кричать", - коментувала в одному з інтерв'ю ситуацію в Україні Лайма Вайкуле.

Відомо, що зараз артистка перебуває у Латвії.

Нагадаємо, росіяни сказилися через різдвяне привітання Лайми Вайкуле.

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