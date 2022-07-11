Леонід Агутін був змушений оборонятися від божевільного фаната.

Російський співак Леонід Агутін, який раніше підтримав Україну у вбивчій війні, дав концерт в Челябінській області.

Під час його виступу на сцену пробрався божевільний фанат. Охорона не зреагувала на такий вчинок незнайомця, тому артисту довелося самостійно оборонятися.

Коли фанат наблизився до Агутіна, той грубо його відштовхнув. Після цього чоловік спробував швидше піти зі сцени. Артист, у свою чергу, повідомив шанувальникам, що цей божевільний фанат знатно зіпсував йому настрій.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леонід Агутін і його дружина Анжеліка Варум підтримали нашу країну. Більше того, вони взяли участь у благодійному концерті на підтримку України.

Після цього в Росії за них міцно взялися. Блогери, артисти і прості росіяни накинулися на зіркове подружжя з критикою. Тому пізніше вони відхрестилися від участі в концерті.

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