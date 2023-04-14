Співак стверджує, що від його імені публікуються дописи, до яких він не має відношення.

Навколо співака Wellboy розгорівся скандал. Декілька днів тому артист заявив, що він вирішив припинити співпрацю з продюсером Євгеном Тріпловим і центром Papa music. Також він повідомив, що буде працювати з директором Мартою Останковою. На тлі цього у нього відібрали акаунт в Instagram.

Так, спочатку на рішення Wellboy емоційно відреагував Тріплов. Він заявляв, що продюсерський центр вклав у розвиток співака чималі кошти, приблизно 200 тисяч доларів. Окрім цього, Тріплов звинуватив Останкову, з якою вирішив працювати Wellboy, у шахрайстві та зловживанні алкоголем.

Згодом на сторінці співака в Instagram з'явився дивний допис. А його минулі заяви про припинення співпраці з Papa music "зникли". У новому дописі йшлося, скоріше за все, про Останкову:

Відео дня

"Друзі,цей пост присвячується цій людині! Важкий час, дивні люди, спонтанні рішення. Забагато свіжого повітря у селі. Не працюйте з цією шахрайкою, вона ввела мене в оману, пообіцяла золоті гори, надурила. Прошу вибачення за сміття у мережі та нецензурщену у тяжкий період свого життя та у страсну неділю. Всім добра та смачної паски"

Коментарі до допису закриті, тому фанати не могли поцікавитися, про кого саме йдеться у дописі на сторінці Wellboy. Проте вже за декілька годин на резервній сторінці артиста з'явилися відео. Він повідомив, що у нього забрали основний акаунт, а сам він не має відношення до останніх дописів.

"Друзі, всім привіт... Мій офіційний акаунт забрала компанія, з якою я працював... Сподіваємося, що все повернемо. Все буде класно", - повідомив Wellboy.

У коментарях фанати підтримали артиста. Проте деякі користувачі зазначили, що такі скандали нині "не на часі", а сам Wellboy міг неуважно читати умови контракту. Втім, більшість фанів на стороні співака.

Хто такий Wellboy

Антон Вельбой - співак з Сумської області. Він був учасником шоу "Х-фактор", де посів третє місце. Після цього співак випустив чимало відомих пісень, такі як "Вишні" та "Гуси". З 2021 року він співпрацював з продюсером Юрієм Бардашем. Проте у 2022 році артист заявив, що більше із ним не працює.

У 2022 році Wellboy також брав участь у Нацвідборі на "Євробачення" з піснею Nozzy Bossy. Втім, артист посів третє місце, тому Україну на пісенному конкурсі представив гурт Kalush Orchestra.

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