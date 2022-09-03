Аргументували скасування заходів тим, що на ці дати в Палаці спорту запланований ремонт.

У Тбілісі скасували концерти групи "Машина времени", коміка Максима Галкіна і співака Валерія Меладзе. Всі заходи були заплановані на осінь 2022.

В офіційному зверненні зазначено, що заходи не зможуть відбутися, оскільки в ці дати Палац спорту буде на ремонті. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал NewsGeorgia.

"Поки неясно, скасовані концерти повністю або переносяться в інше місце і як бути тим, хто вже купив квитки. У той же час квитки все ще є у відкритому онлайн-продажу", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, 2 вересня Гордона і Макаревича в Росії визнали "іноагентами". Крім них "іноагентами" визнали російську журналістку Катерину Гордєєву, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, політолога Федора Крашеніннікова, бізнесмена Бориса Зіміна.

Нагадаємо, влітку 2022 Макаревича і Галкіна звинуватили в спонсоруванні держперевороту в Білорусі.

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