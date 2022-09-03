У Тбілісі скасували концерти групи "Машина времени", коміка Максима Галкіна і співака Валерія Меладзе. Всі заходи були заплановані на осінь 2022.
В офіційному зверненні зазначено, що заходи не зможуть відбутися, оскільки в ці дати Палац спорту буде на ремонті. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал NewsGeorgia.
"Поки неясно, скасовані концерти повністю або переносяться в інше місце і як бути тим, хто вже купив квитки. У той же час квитки все ще є у відкритому онлайн-продажу", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, 2 вересня Гордона і Макаревича в Росії визнали "іноагентами". Крім них "іноагентами" визнали російську журналістку Катерину Гордєєву, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, політолога Федора Крашеніннікова, бізнесмена Бориса Зіміна.
Нагадаємо, влітку 2022 Макаревича і Галкіна звинуватили в спонсоруванні держперевороту в Білорусі.