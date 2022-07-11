На зовнішності коміка, ймовірно, позначилися постійні стреси і напруження.

Російський комік Максим Галкін з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Він всіляко засуджує злочинний режим Кремля і навіть збирає гроші на своїх концертах для підтримки біженців.

Такий відважний вчинок гумориста не оцінили в Росії. Росіяни накинулися на нього зі звинуваченнями в зраді Батьківщини і більше не хочуть бачити його і ходити до нього на концерти.

Ймовірно, через все, що відбувається Галкін знаходиться в стресі і напрузі. Все це позначилося і на його зовнішності. У мережу "злили" фото, де він виглядає на років 10 старше. У нього помітні синці під очима і погляд, який насупився, та й в цілому втомлений вигляд.

Відзначимо, в перші дні війни Галкін і Пугачова покинули Росію. Перший час вони жили в Ізраїлі, а зараз поїхали в Латвію.

Нагадаємо, раніше Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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