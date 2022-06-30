Російський пародист на одному зі своїх концертів висміяв "пішака Путіна".

Російський гуморист Максим Галкін на своєму концерті висміяв режисера Микиту Михалкова, назвавши його "пургоносом". Фрагмент виступу чоловіка Алли Пугачової з'явився на YouTube.

Пародист згадав авторське шоу Михалкова під назвою "Бесогон" і зазначив, що той вже не "бісів жене", а "пургу".

"З окремого перону урочисто рушив Микита Сергійович Михалков. Це взагалі рідкісний "бесогон", звичайно. Хоча він вже не бісів жене, а пургу. Чистий "пургонос". Якщо у Соловйова в голові таргани, то у Михалкова - великий волохатий джміль", - сказав Максим Галкін, після чого зал "вибухнув" сміхом і оплесками.

Зазначимо, артист зі своєю дружиною Аллою Борисівною Пугачовою та їхніми дітьми Лізою і Гаррі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали до Ізраїлю. Там вони живуть в особняку. Після 24 лютого Галкін перестав публікувати у себе в блозі розважальний контент. Він записував відеозвернення, в яких розповідав про те, що мирні міста України бомблять саме російські ракети.

За таку антивоєнну позицію його почали відверто труїти в Росії, звільнивши з Першого каналу, а Аллу Пугачову публічно "послали" з будівлі Останкінської телевежі.

Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".

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