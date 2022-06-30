Російський гуморист Максим Галкін на своєму концерті висміяв режисера Микиту Михалкова, назвавши його "пургоносом". Фрагмент виступу чоловіка Алли Пугачової з'явився на YouTube.
Пародист згадав авторське шоу Михалкова під назвою "Бесогон" і зазначив, що той вже не "бісів жене", а "пургу".
"З окремого перону урочисто рушив Микита Сергійович Михалков. Це взагалі рідкісний "бесогон", звичайно. Хоча він вже не бісів жене, а пургу. Чистий "пургонос". Якщо у Соловйова в голові таргани, то у Михалкова - великий волохатий джміль", - сказав Максим Галкін, після чого зал "вибухнув" сміхом і оплесками.
Зазначимо, артист зі своєю дружиною Аллою Борисівною Пугачовою та їхніми дітьми Лізою і Гаррі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали до Ізраїлю. Там вони живуть в особняку. Після 24 лютого Галкін перестав публікувати у себе в блозі розважальний контент. Він записував відеозвернення, в яких розповідав про те, що мирні міста України бомблять саме російські ракети.
За таку антивоєнну позицію його почали відверто труїти в Росії, звільнивши з Першого каналу, а Аллу Пугачову публічно "послали" з будівлі Останкінської телевежі.
Нагадаємо, Галкін прокоментував фейк про те, що його побили на концерті через "жарти про Батьківщину".
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