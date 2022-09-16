Українська діаспора не хоче бачити Лорак на концертах в Європі.

Опальна співачка Ані Лорак анонсувала кілька концертів в Європі, але, як виявилося, їй там не раді.

Про це повідомляє 24 канал.

Вже скасовано її майбутній концерт у Празі. А жителі Гамбурга 17 вересня планують влаштувати протест. На це вплинула українська діаспора, яка проти виступів зрадниці Лорак в Європі.

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Крім того, вже немає і афіш з концертами Лорак. Українці, які проживають в Європі, відзначають, що не хочуть бачити Лорак, бо вона замовчує вбивчу війну в Україні і геноцид українського народу.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лорак у своїх соціальних мережах написала "Ні війні!", а потім замовкла більш ніж на півроку. Більше того, знаменитість видалила свою сторінку в Instagram, очевидно, через хвилю негативних коментарів із засудженням її позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, Ані Лорак, яка замовчує повномасштабну війну РФ проти України і живе і працює в Росії, для осіннього туру по Німеччині та Чехії згадала свої українські досягнення.

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