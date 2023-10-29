Дженсен потребує серйозного лікування.

У відомого американського актора Еріка Дженсена виявили четверту стадію раку товстої кишки. Повідомляється, що хвороба дала метастази в печінку.

Зараз зірці "Ходячих мерців" і "Карткового будиночка" потрібно пройти курс хіміотерапії і зробити кілька операцій. Однак у актора немає необхідної суми на лікування.

У зв'язку з цим його дружина відкрила збір на його лікування на платформі GoFundMe. На даний момент потрібно 300 тисяч доларів.

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Незважаючи на важку хворобу, Ерік продовжує активно працювати. Зараз він всіляко намагається заробити більше грошей за допомогою написання сценаріїв, щоб він міг оплатити собі лікування.

"Рак дав метастази в печінку, але Ерік молодий і витривалий (чого тільки варті зйомки фільму під час хіміотерапії і повний робочий день з обов'язками сценариста і режисера). Лікарі мають на меті зменшити кількість пухлин, а за дві операції вже повністю від них позбутися. Він неймовірно мужній і стійкий. Ерік - боєць. Ми віримо, що він впорається і продовжить творити, допомагаючи суспільству ще багато років", – написала дружина знаменитості на GoFundMe.

Раніше УНІАН повідомив про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі.

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