Андрій Хветкевич та його партнер планують скористатися послугамии сурмами, проте це дуже дорого.

Учасник другого сезону "Холостячки" Андрій Хветкевич, який боровся за серце Злати Огнєвіч, проте потім здійснив камінг-аут та одружився з коханим на ім'я Філіппе, розповів про плани стати батьком.

Він та його обранець хочуть завести дитину, проте не поспішають. Хветкевич стане батьком трохи згодом, коли буде впевнений у своїй фінансовій стабільності.

"Я хочу, щоб було все більш стабільно у нашій сім'ї. Тому що мій бізнес - це компанія в Україні. Через війну я бачу проблеми, замовлень менше... Є нестабільність в Україні... Якщо ми будемо займатися цим питанням про дитину, це буде сурогатне материнство, і це недешево", - визнав Хветкевич в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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За словами бізнесмена, послуги сурмами потребують чималих коштів. Навіть для того, щоб почати шукати жінку, яка погодиться виносити та народити дитину для Хветкевича та його обранця, потрібно багато грошей.

"Мені потрібно як мінімум 50 тисяч доларів на початок цього процесу, це не маленькі гроші", - зазначив учасник "Холостячки".

Також Хветкевич розповів, що він не укладав шлюбного контракту зі своїм чоловіком. Їхні стосунки будуються на довірі. Окрім цього, бізнесмен вважає, що йому нічого ділити зі своїм обранцем.

Що відомо про Андрія Хветкевича

Бізнесмен боровся за серце Злати Огнєвіч у другому сезоні шоу "Холостячка". Втім, співачка обрала іншого, а з Хветкевичем у неї збереглися теплі дружні стосунки. Згодом бізнесмен здійснив камінг-аут. Він розповів, що зустрів своє кохання.

Нещодавно Хветкевич та його обранець зіграли весілля, на якому була й Огнєвіч. Там вона потрапила у курйоз.

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