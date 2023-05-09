Вона переплутала дрес-код.

Українська співачка Злата Огнєвіч побувала на весіллі Андрія Хветкевича і його коханого Філіппе. Згідно дрес-коду заходу, гості повинні були з'явитися в зелених образах з золотими елементами.

І якщо Хветкевич зі своїм коханим постали на найважливішій події в житті в зелених костюмах з золотими краватками, то Огнєвіч прийшла в білій міні-сукні.

"Я була в секунді від провалу. Я неправильно зрозуміла дрес-код. Думала, або зелений, або золотий, а виявилося, потрібно було бути тільки в зеленому", - розповіла співачка в інста-сторіз.

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На щастя, її врятувала дівчина Аня з України, яка підібрала їй зелену сукню.

"Вона взяла додаткову сукню з собою. І, на щастя, у нас виявилися однакові параметри", – додала Злата.

Однак сам Хветкевич зазначив, що Злата красива в будь-якій сукні.

Особисте життя Андрія Хветкевича

Чоловік був учасником другого сезону реаліті "Холостячка", де боровся за серце Злати Огнєвіч. Дівчина не вибрала його, проте вони залишилися в хороших відносинах.

Пізніше чоловік здійснив камінг-аут. Він розповів, що закохався в мексиканця Феліппе, якому незабаром освідчився. Чоловіки були знайомі ще до участі Хветкевича в шоу, але зійшлися тільки після його вильоту з проекту. Днями вони зіграли весілля в Мексиці.

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