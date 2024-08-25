Учасники колективу відреагували на мобілізацію.

Учасники українського гурту "Будьмо" просто під час концерту отримали повістки. Музиканти показалися у військовій формі та відреагували на мобілізацію.

Як пише видання "Галицький кореспондент", артисти отримали повісти 21 серпня, коли виступали у Калуші, Івано-Франківська область. Співаки вже навіть пройшли військово-лікарську комісію.

Після цього лідер гурту Ростислав Коваль у своєму Facebook опублікував світлину з колегами. Виконавці позували на камеру у військовій формі. Коваль зазначив, що увесь склад гурту поповнив лави 102-ї окремої бригади територіальної оборони.

"У цей нелегкий час для нашої держави ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройний сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО. За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ! Ми обіцяємо, що і надалі будемо тішити вас новими піснями і віримо, що зможете нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа! Дякуємо за вашу підтримку! Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям Слава", – зазначив артист.

За даними видання, після призову музиканти скасували усі заплановані концерти. Ймовірно, зараз гурт Будьмо" проходить військові навчання.

До слова, окрім Коваля до складу колективу також входять Микола Дутчак, Назар Левінський та Михайло Воробчук. Серед найвідоміших пісень гурту "Поведи мене", "Вишенька черешенька", Королева".

Нагадаємо, раніше український співак та екс-учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький поповнив лави ЗСУ.

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