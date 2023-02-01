Марина Голд розчарувалася в Алексі.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк", яка залишила проект за крок до фіналу, Марина Голд розповіла про головного героя Алекса Топольського. Дівчина зазначила, що у нього немає ні бізнесу, ні грошей.

В інтерв'ю Вікторії Сіроклін Марина зізналася, що їй було все одно на стан Алекса, адже вона може закохатися в чоловіка, навіть якщо у нього немає грошей. Однак її бентежило інше - їй здавалося, що він не до кінця щирий.

"Іноді мені здавалося, що він грає, я не могла зрозуміти, який він справжній", - сказала Голд.

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Крім того, дівчина розповіла, що після закінчення проекту Топольський зв'язався майже з усіма дівчатами, крім неї. За її словами, її це образило, але через якийсь час вона відійшла і їй стало все одно на "холостяка".

"Добре, що вже рік пройшов, і мені плювати на нього. Мені взагалі його поведінка на проекті не сподобалася. Я переконалася, що це людина, яку взагалі не знаю. Аналізуючи те, як він поводився з іншими, я можу сказати, що в житті не могла бути з такою людиною. Закоханість на проекті будувалася тільки на тому, що я дуже мрійлива, наївна", - додала учасниця.

Нагадаємо, як змінилися найяскравіші учасниці 12 сезону шоу "Холостяк".

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