13 січня в ефір вийшов фінальний епізод одного з найбільш обговорюваних українських реаліті.

Минулої п'ятниці відбувся фінал шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Він зробив вибір на користь Каті Лозовицької. Попри це, в проекті брало участь чимало яскравих дівчат, яких обговорювали і продовжують обговорювати в мережі. Розповідаємо про трьох найцікавіших екс-претенденток на серце бізнесмена.

Як змінилася Саша Мудра

Саша Мудра - одна з найяскравіших учасниць 12-го сезону шоу "Холостяк". Після прем'єри першого епізоду їй почали пророкувати перемогу. У ЗМІ писали, що саме її Топольський обере в фіналі, оскільки вона підозріло часто викладала фото з Майамі (саме там живе головний герой, згідно з візиткою проекту). Дівчина дійшла до фіналу, але не перемогла.

Протягом усього сезону допитливі шанувальники шукали будь-яку цікаву інформацію про учасницю. З'ясувалося, що кілька років тому вона працювала аніматором у Туреччині. На YouTube-каналі одного з місцевих готелів є відео за участю Мудрої.

Відео дня

На кадрах видно, що дівчина і тоді була стрункою, усміхненою, вміла говорити на камеру. Якщо порівнювати її тодішній вигляд і сьогоднішній, можна сказати, що сьогодні у Саші Мудрої з'явився свій стиль. Також вона полюбила яскравий макіяж.

Як змінилася Віка Варлей

Відома українська актриса покинула шоу "Холостяк" у дев'ятому випуску. Довгий час вона була фавориткою проекту і викликала інтерес у глядачів. В її блозі їй одного разу поставили питання про те, яка у Варлей була максимальна вага. Зірка зізналася, що в 2011 році вона важила 58 кг, а також опублікувала фото зі "щічками".

Зараз жінці 38 років, і вона має дуже стрункий, доглянутий і стильний вигляд. На проекті вона неодноразово демонструвала свій смак, з'являючись перед учасницями в шикарних нарядах.

Коли вона була "господинею дому", вона закликала інших дівчат одягатися в сукні і ходити на підборах, тому що сама любить жіночність і витонченість.

Щоб зробити свій зовнішній вигляд ідеальним, Віка збільшила груди, зробила операцію на повіках, частково видалила грудки Біша (скупчення жиру в щоках). Відомо, що після "Холостяка" Варлей також зважилася на збільшення губ.

Як змінилася Марина

Мабуть, найбільш суттєві трансформації в зовнішності були у Марини, яка покинула проект за крок до фіналу. Раніше у своєму блозі вона шокувала своїми архівними знімками - на них дівчина взагалі не схожа на сьогоднішню себе.

Марина зізналася, що боролася із зайвою вагою, а також завжди хотіла мати гарні груди і об'ємні губи. Для цього вона старанно працювала над собою не один рік, а ця робота була далеко не найпростішою. Ось як учасниця 12-го сезону згадала часи свого перетворення:

"Дієти допомагали на короткий час. Я зривалася і набирала ще більше потім. Загалом, я заробила собі РХП (розлад харчової поведінки). Так, повною мірою я випробувала на собі все що роблять булімічки. І звичайно, що я підірвала цим здоров'я. Пам'ятаю, як я ненавиділа себе за те, що я не могла схуднути. Вважала себе слабкою, сідала на голодування, а як зривалася - відчувала провину... Бігла в туалет або "карала" себе годинами спорту на наступний день".

Крім схуднення, грудей і губ дівчина зробила ринопластику. Зараз своєю зовнішністю вона задоволена, а фото колишньої себе не приховує.

Нагадаємо, у фіналі 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський обрав Катю Лозовицьку. Розповідаємо, як мережа відреагувала на переможницю "Холостяка".

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