Інцидент стався вдень у центрі Львова.

Українська порноактриса і учасница 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Адель Асанті розповіла, що її побили у Львові через російську мову. Дівчина вже написала заяву в правоохоронні органи.

За словами Адель, вона в навушниках прогулювалася центром Львова. У цей момент до неї підійшов чоловік і грубо запитав, куди вона йде. Асанті відповіла йому російською мовою, за що і поплатилася:

"Я йому кажу: "Чоловіче, ви як зі мною розмовляєте? Я зараз викличу поліцію". А він мені: "Ааа, так ти російськомовна мерзота". І як ударив мене з ноги в лівий імплант. Це взагалі як? Серед білого дня! Це так Львів зустрічає людей з Києва, з Харкова? Це взагалі нормально? Мене просто вдарив незнайомий чоловік за те, що я йому відповіла російською".

Пізніше актриса фільмів для дорослих в сльозах розповіла, що у неї болить сідниця. Вона стурбована тим, що в результаті удару міг пошкодитися імплант.

Також вона висловила непорозуміння тим, чому на неї напали через російську мову, адже сама вона вважає, що зовсім не важливо, якою мовою ти розмовляєш, головне - яка ти людина і що несеш цьому світу.

Нагадаємо, раніше Адель Асанті записала відеозвернення до своєї колеги з Росії Лоли Тейлор, яка раніше запропонувала Володимиру Зеленському здатися в обмін на секс з нею.

Асанті запропонувала Тейлор сісти на обличчя президенту РФ Володимиру Путіну. Тоді, на її думку, війна в Україні закінчилася б швидше.

Вас також можуть зацікавити новини: