Адель дала пораду Лолі, як закінчити війну в Україні.

Українська порноактриса Адель Асанті записала відеозвернення до своєї колеги з Росії Лоли Тейлор, яка раніше запропонувала Володимиру Зеленському здатися в обмін на секс з нею.

Асанті запропонувала Тейлор сісти на обличчя президенту РФ Володимиру Путіну. Тоді, на її думку, війна в Україні закінчилася б швидше.

"Друзі, не можу пройти повз цього відео, і хочу відповісти Лолі Тейлор. Краще б вона сіла своєю піхвою на обличчя Путіну, тоді б війна і закінчилася", - сказала Адель.

Нагадаємо, раніше російська порноактриса запропонувала Зеленському здатися в обмін на секс.

"Моє звернення зараз до Зеленського. Зеленський, будь ласка, кинь зброю. Якщо ти це зробиш, то я тобі дам. Тому що не потрібна ця війна нікому, просто потрібно здатися, щоб не страждали люди і все. І отримаєш секс зі мною", - сказала Тейлор.

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