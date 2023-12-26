Наталія Валевська помітила, що текст пісні ANKA схожий на її хіт.

Співачка Наталія Валевська запідозрила в плагіаті учасницю Нацвідбору на Євробачення-2024 ANKA. В інста-сторіз вона опублікувала приспів своєї пісні "Палала" і порівняла його з приспівом пісні ANKA, яка теж має назву "Палала".

"Співачка використовувала в пісні словосполучення "Палала, палала, палала". Як ви вважаєте, це плагіат чи ні? Випадковий або усвідомлений хід", - поцікавилася у підписників Валевська.

Користувачі мережі розділилися на два табори. Хтось вважає, що ніякого плагіату в пісні немає, а хтось переконаний, що учасниця Нацвідбору таки надихнулася піснею Валевської.

До слова, Валевська також використовує в пісні слова "палала, палала, палала".

"Палала, палала, палала у моєму небі зірка! Падала, падала, падала та й казали люди "Гірко!" - співає Наталя.

"Палала" - Наталія Валевська

"Палала" - ANKA

Нагадаємо, співачка ANKA стала останньою фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2024. Її обрали українці в додатку "Дія".

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