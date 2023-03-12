Ба більше, організатори заборонили іншим учасницям фотографуватися з українкою та нашим прапором.

Українка Анастасія Панова, яка у березні 2022 року представляла нашу країну на конкурсі краси Miss Eco International у Єгипті, розповіла про те, що там їй заборонили говорити про повномасштабну війну. Дівчині не можна було згадувати про те, що РФ влаштувала у нашій країні.

Окрім цього, іншим учасницям конкурсу сказали не фотографуватися з Пановою та прапором України. В інтерв'ю "24 каналу" модель розповіла, що їй було дуже важко.

"Усі учасниці знали, що в мене відбувається, усі співпереживали. Але на другий день директорка Miss Eco International сказала всім відкрито: "Ніхто не має права фотографуватися з Анастасією з України і з її прапором". Це був третій тиждень війни в Україні, мої батьки, вся моя сім'я там, я на нервах, і вона каже це 40 учасницям. Спочатку в мене були сльози, потім я зібрала волю в кулак і сказала собі: "Так, ти не приїхала за короною. Ти прийшла заявити про те, що в нас війна. Якщо в тебе є голос, будемо його використовувати попри те, що говорять нам організатори". Мені було все одно", - зізналася Панова.

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За словами українки, два тижні, які вона провела на конкурсі Miss Eco International, були для неї жахливими. Вона не могла стримувати емоції, коли її та росіянку, яка представляла там країну-агресорку, питали про щось одночасно.

"Я дуже неконфліктна людина, дуже спокійна, але мене бомбило всередині. Я кричала на пресконференції, бо з 40 дівчат підняли нас з "Міс Росія" і поставили одне на двох запитання: "Як ви добралися до Єгипту? Чи був ваш шлях важкий?". Для чого? Спочатку ви кажете, що проти політики, а потім видаєте таке перед купою журналістів. Чи був мій шлях важким? Моя сім'я під алярмами кожну годину, мій тато сидить у ванній, бо думає, що наш будинок завалиться, а ви питаєте мене, яким був мій шлях до Єгипту? Жахливим був шлях", - пригадала Панова.

Також вона розповіла, як пішла проти правил, які встановили організатори. Їй сказали не пригадувати про війну, проте українка усе одно не могла мовчати. Панова проявила себе на конкурсі талантів. Тоді вона заспівала пісню про Україну та взяла на виступ прапор. Модель зізнається, тоді вона думала, що її виведе охорона:

Я прокинулася того ж ранку і сказала сама собі: "Анастасіє, пам'ятаєш, ти дев'ять років співала в церковному хорі? Прийшов той момент, коли ти повинна взяти свій прапор, вийти на сцену й заспівати якусь українську пісню. Ти можеш". Я так і зробила. Заспівала я погано, але намагалася тільки не розплакатися. Пам'ятаю, як на мене дивилася директорка. Вона не розуміла, про що пісня, але думала, що якась бунтівна, щоб почався мітинг. На диво, я доспівала, і ніхто мені й слова не сказав

Нагадаємо, раніше не обійшлося без скандалу на конкурсі "Міс Всесвіт". Навіть після нього росіянка Ліннікова поливає українку Вікторію Апанасенко брудом.

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