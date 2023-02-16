Вона заявила, що українська дирекція налаштовувала Апанасенко проти неї.

Представниця Росії на конкурсі "Міс Всесвіт" Анна Ліннікова дала чергове інтерв'ю, в якому облила брудом конкурентку з України Вікторію Апанасенко.

На YouTube-каналі "Альона, блін" вона сказала, що дирекція України нібито налаштовувала Вікторію Апанасенко проти неї, в той час, як її директор навпаки говорила, щоб вона була доброзичливою з усіма.

Також вона розповіла, що представники України на конкурсі хотіли облити її сукню зеленкою, але вони цього так і не зробили. За словами Ліннікової, Апанасенко варто звернутися до психотерапевта, щоб позбутися від злоби.

Крім того, продовжила Ліннікова, Апанасенко відмовилася з нею спілкуватися і 14 днів перебування в США просто ігнорувала її. Позиція Апанасенко цілком зрозуміла - Росія напала на Україну. І поки країна-агресор бомбить українські міста і вбиває мирне населення, росіянка виходить на сцену найпрестижнішого конкурсу краси в червоній сукні, що нагадує кров убитих українців.

Росіянка оскандалилася поведінкою на "Міс Всесвіту"

Президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, що Анна Ліннікова поводилася на конкурсі огидно. За її словами, росіянка намагалася вдавати з себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото.

Також під час дефіле в купальниках Ліннікова показала середній палець, після чого з усмішкою залишила сцену.

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