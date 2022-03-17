Артистів, художників, акторів та інших творчих особистостей закликають з гідністю нести звання громадян України.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до української творчої спільноти із закликом відмовитися від почесних звань та державних нагород, наданих державою-окупантом, Російською Федерацією.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця голови комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми вважаємо, що зараз ніхто не може залишатися осторонь, бути "поза політикою". Артисте, художнику, акторе – на вас дивляться мільйони людей і чекають на те, що ви будете нести звання "громадянин/громадянка України" з гідністю", - наголосила Кравчук.

"Адже у всьому світі сьогодні воно означає силу духу, незламність і відданість справжнім цінностям. Впевнена, що, відмовившись від нагород з закривавлених рук очільників РФ, ви здобудете набагато більше – ще більшу любов і підтримку на міжнародному рівні. А ще, після перемоги, ви зможете жити і творити, маючи повагу до себе", - заявила Кравчук.

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