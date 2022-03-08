Палата представників може проголосувати за цю пропозицію вже в середу, 9 березня.

Ключові законодавці в США оголосили про план двопартійного законодавства щодо заборони імпорту російської нафти та газу.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Рамкова угода, оголошена в понеділок республіканцями і демократами, які очолюють комітети Палати представників і Сенату, з’явилася на тлі посилення тиску на Білий дім і законодавців США з метою ввести заборону, що посилює економічний тиск на президента Росії Володимира Путіна через його вторгнення в Україну. Палата представників може проголосувати за цю пропозицію вже в середу (9 березня - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія працює над тим, щоб позбутися залежності від російського газу цього року, скоротивши потреби в його імпорті майже на 80%.

19 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Євросоюзі вирішили докласти всіх зусиль, аби позбутися залежності від російського газу.

Президент Єврокомісії наголосила на необхідності диверсифікації джерел енергії і її постачальників. Вона додала, що відповідна робота вже розпочалася.

Також вона сказала, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі Євросоюз планує подвоїти обсяги використання енергії з відновлюваних джерел.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу, і 40% цього імпорту - це російський газ.

5 березня глава британського МЗС Ліз Трасс заявила, що країни G7 погодились із необхідністю відмови від російського газу.

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