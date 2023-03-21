56-річний актор зізнавався, що зловживає алкоголем.

У Лондоні помер актор, який зіграв в одній з частин "Гаррі Поттера", а також у фільмі "Зоряні війни". Полу Гранту було 56 років.

Як повідомляє The Guardian, 16 березня актора знайшли біля залізничного вокзалу Кінгс-Крос в північній частині Лондона. Грант був без свідомості, за деякими даними, він знепритомнів.

Незабаром медики забрали його в лікарню, але врятувати артиста не вдалося, 20 березня вони констатували його смерть. У актора залишилися дівчина, дві дочки, син, пасинки і онуки.

Дочка актора Софі Джейн Грант в коментарі для видання Sky News підтвердила його смерть і зазначила, що їй дуже боляче. Їй складно пережити втрату.

"Я вбита горем... Жодна дівчина не заслуговує на те, щоб її батька забрали ... Він був таким відомим і коханим. Він пішов занадто рано", - сказала дочка Гранта.

Всього за три тижні до смерті актор дав інтерв'ю прямо на вокзалі. У цей момент Грант вживав алкоголь і не приховував, що він занадто захопився спиртними напоями. Актор скаржився на своє життя і зізнався, що він витратив свої гонорари на дурниці.

Актор Пол Грант - де він знімався

Полу Гранту було 56 років. За своє життя він знявся у багатьох фільмах. Актор, зріст якого становив 132 сантиметри, не соромився своєї карликовості. Він грав ролі гоблінів, евока і був каскадером.

Грант зіграв у фільмі "Зоряні війни: Епізод 6 - Повернення Джедая". Також він виконав роль у кінокартині "Гаррі Поттер і філософський камінь", там він грав Гобліна з банку, куди Гаррі приходив з Хагрідом. Крім цього, актор знімався в мюзиклі "Лабіринт", який вийшов в 1986 році. Також він з'явився у фільмі "Легенда" з Томом Крузом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в США помер актор з "Джона Уіка", CSI і "Прослушки".

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