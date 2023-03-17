Актора знайшли мертвим у його будинку.

У США помер відомий актор Ленс Реддік, відомий за ролями у фільмах та серіалах, таких як "Джон Уік", "Закон і порядок", а також "Прослушка". Артисту було 60 років.

Як повідомляє TMZ, тіло актора знайшли в його будинку в Лос-Анджелесі. Це сталося вранці 17 березня.

За даними джерел у правоохоронних органах, які поділилися інформацією з виданням, на тілі Реддіка не було слідів насильства. Його смерть виглядала природною.

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Представники актора вже підтвердили сумну інформацію. Однак що стало причиною смерті Реддіка - поки що не повідомляється. Акторові було 60 років, він активно знімався у фільмах і не говорив про можливі проблеми зі здоров'ям.

Чим відомий Ленс Реддік

Актор прославився після ролі в серіалі "Прослушка". Крім цього, Реддік знімався в детективі "Закон і порядок", а також в серіалі "В'язниця Оз". Також актор з'явився в декількох епізодах легендарного серіалу "CSI: Місце злочину Майамі".

Крім цього, Реддік знімався в серіалах "Залишитися в живих" і "Грань". У 2014 році на екрани вийшла перша частина "Джона Уіка", у фільмі він грав роль Харона. Актор знімався у всіх епізодах американського бойовика, четверта частина якого вже скоро вийде на екрани.

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