Про його смерть стало відомо сьогодні, 9 січня.

9 січня 2024 року перестало битися серце народного артиста України та орагізатора музичного фестивалю "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка. Його не стало на 71-му році життя.

Ще влітку Віталій Васильович відсвяткував ювілей, а сьогодні Україна сумує за ним.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Буринської міської ради у Facebook.

"Віталій Білоножко завжди був бажаним гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця пронизували слова пісень, які мчали срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як повчання, як спогад про дитинство... Його харизма, щирість і відкритість, якими немов обіймав оксамитовим баритоном, навіки будуть звучати в наших серцях..." - йдеться в заяві міськради.

Причина смерті Віталія Білоножка невідома. Також поки невідомо, де і коли відбудуться прощання з артистом і похорон.

Раніше УНІАН розповідав, кого назавжди забрав 2023 рік. Цих зірок оплакувала вся Україна.

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