Подробиць смерті Сергія Кузнєцова поки немає.

Сьогодні, 7 листопада, стало відомо про смерть російського композитора Сергія Кузнєцова. Його не стало у віці 58 років.

За даними росЗМІ, творець гурту "Ласковый май" мав проблеми з серцево-судинною системою. Саме це і вважають причиною смерті Кузнєцова. Крім того, Кузнєцов страждав від алкогольної залежності.

Відомо, що Сергій в 1986 році створив гурт "Ласковый май", одним з учасників якого був вихованець дитячого будинку Юрій Шатунов. Кузнєцов написав для групи такі хіти як "Седая ночь", "Белые розы", "Розовый вечер".

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Нагадаємо, у червні 2022 року помер соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов. Він помер у віці 48 років від обширного інфаркту. Пізніше в мережі з'явилося відео, як друзі Шатунова намагалися врятувати його від смерті.

Після смерті артиста стало відомо, що він ненавидів українців. Більш того, Юрій Шатунов з 2014 року підтримував Росію і злочинний режим Володимира Путіна. Після повномасштабного вторгнення він не сказав ні слова про війну в Україні.

Директор покійного виконавця Аркадій Кудряшов і зовсім заявив, що Шатунов збирався воювати проти України.

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