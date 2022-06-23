Він помер у віці 48 років.

Російський співак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту.

Про це повідомляє Lenta.ru.

Цю трагічну подію вже встиг прокоментувати директор гурту "Ласковий май" Аркадій Кудряшов. За його словами, Шатунов помер у кареті швидкої допомоги.

Ймовірно, артистові стало погано, тож йому й викликали "швидку допомогу". Про проблеми зі здоров'ям у виконавця хіта "Білі троянди" було відомо вже давно.

Декілька років тому йому зробили операцію, а пізніше він мав проходити реабілітацію за кордоном. Але його життя обірвалося.

Зазначимо, Юрій Шатунов – російський співак, соліст гурту "Ласковий май". Він набув популярності після виконання хіта "Білі троянди", який у 80-х роках звучав з кожної праски.

"Ласкавий май" мав величезну популярність. Кількість концертів досягала восьми на день і понад сорок на місяць. За час існування групи в ній взяло участь щонайменше десять солістів. Група розпалася в 1991 році, незабаром після виходу з неї Юрія Шатунова.

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