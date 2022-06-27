Таку новину повідомив директор співака.

У Росії нещодавно попрощалися з екс-солістом групи "Ласковый май" Юрієм Шатуновим. Тепер з'ясувалося, що артист, який помер 23 червня, планував піти на фронт в якості добровольця. Про це заявив директор покійного виконавця Аркадій Кудряшов в ході церемонії прощання.

Аркадій підкреслив, що після 24 лютого Шатунов запропонував піти разом з ним в якості "визволителів" на українську територію.

"Юра сказав: "Аркадій, поїхали запишемося добровольцями". Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперше, каже: "Поїхали на Донбас", - цитують слова Кудряшова росЗМІ.

Зазначимо, після смерті виконавця стало відомо, що Юрій Шатунов ненавидів українців. Наприклад, артист відмовлявся виступати на корпоративі, якщо замовником був українець.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, як актор Пореченков скотився на дно російської пропаганди.

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