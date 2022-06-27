У Росії нещодавно попрощалися з екс-солістом групи "Ласковый май" Юрієм Шатуновим. Тепер з'ясувалося, що артист, який помер 23 червня, планував піти на фронт в якості добровольця. Про це заявив директор покійного виконавця Аркадій Кудряшов в ході церемонії прощання.
Аркадій підкреслив, що після 24 лютого Шатунов запропонував піти разом з ним в якості "визволителів" на українську територію.
"Юра сказав: "Аркадій, поїхали запишемося добровольцями". Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперше, каже: "Поїхали на Донбас", - цитують слова Кудряшова росЗМІ.
Зазначимо, після смерті виконавця стало відомо, що Юрій Шатунов ненавидів українців. Наприклад, артист відмовлявся виступати на корпоративі, якщо замовником був українець.
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