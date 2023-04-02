Пішов з життя Олександр Гетманський.

Український актор театру і кіно Олександр Гетманський помер 1 квітня. Він тривалий час боровся з хворобою, але не зміг її перемогти. Його не стало у віці 63 років.

Як повідомляє прес-служба Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, знаменитого актора поховають в його рідному селищі Високий, в Харківській області.

Відспівування відбудеться у Свято-Іллінському храмі в понеділок з 12 до 14 години.

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Від якої саме хвороби помер Гетманський - невідомо.

Хто такий Олександр Гетманський

Олександр Гетманський 20 років працював у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. За свій талант він був удостоєний звання "Заслужений артист України" (1994 рік), а також "Народний артист України" (2004 рік).

Крім роботи в театрі, він знімався і в українських серіалах, які принесли йому популярність.

У його фільмографії є такі картини як "Лабіринти долі", "Поки станиця спить", "Господиня", "Право на помилування", Ластівчине гніздо", "Сестри по крові" та інші.

Нагадаємо, на 52-му році життя помер відомий український актор Євген Бубер. Він більше року боровся з раком.

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