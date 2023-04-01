Євген Бубер помер на 52-му році життя.

На 52-му році життя помер актор і заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер. Трагічною новиною поділилися в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька, де в останні роки працював Бубер.

Повідомляється, що причиною смерті стала важка недуга, з якою боровся Євген - у січні 2022 року стало відомо, що у нього рак плеври легенів.

"На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося... Наш Пітер Пен полетів в Небесні Сади... Він жив, творив, радів світу, оточуючим його людям, мав надзвичайно легку вдачу, світлу і щедру душу, щиро вболівав за молодих колег і з радістю ділився досвідом. Нам буде не вистачати такої талановитої і світлої людини і в театрі, і в особистому житті. Буде не вистачати його цінних настанов, неймовірної харизми, справжньої толерантності та емпатії, таланту і неймовірної енергії, колориту і шарму, тонкого гумору і вміння залишатися юним...", - сказано на сторінці Одеського театру.

Відео дня

Прощання з Євгеном відбудеться 3 квітня об 11:00 у фойє українського театру за адресою Пастера, 15.

Чим прославився Євген Бубер

Народився в 1972 році в Одесі. Практично все життя пропрацював у місцевих театрах. У період з 2010 по 2017 рік очолював Одеський театр юного глядача.

Також в його житті було кілька епізодичних ролей у фільмах. Наприклад, Євгена можна побачити в картинах "На мить озирнутися" (1984), "Дежа вю" (1989), "Очі" (1992), "Офіціант із золотим підносом" (1992), "Квадрат" і "Поїзд в Бруклін" (1995).

Нагадаємо, на війні загинув український актор Антон Прасоленко.

Вас також можуть зацікавити новини: