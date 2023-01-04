Катерина Давиденко померла у віці 28 років.

Сьогодні, 4 січня, стало відомо про смерть учасниці шоу "Голос країни" Катерини Давиденко. Шанувальники співачки написали в соцмережах, що життя дівчини забрала пневмонія.

"Померла хороша співачка, навчалася в естрадно-цирковій академії, - Катерина Давиденко", - написав Іво Бобул на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що Катерина померла у віці 28 років. У неї залишилася 9-річна дочка Марія.

Катерина Давиденко брала участь у шоу "Голос країни"

Катерина вирішила спробувати свої сили на шоу в 2014 році. На сліпих прослуховуваннях вона виконала Virtual insanity. Тоді до неї повернулися Святослав Вакарчук і Тамара Гвердцителі. У той час однією з суддей проекту була Ані Лорак, але вона не повернулася до дівчини.

В результаті Давиденко пішла в команду Святослава Вакарчука, але здобути перемогу в шоу їй не вдалося.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть учасника "Ліги сміху" Ярослава Гаркавка. Він загинув на війні, захищаючи Україну.

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