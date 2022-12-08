Жахлива новина сколихнула український шоу-бізнес: на війні загинув гуморист, учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко. Про це у Телеграм-каналі шоу повідомили колеги артиста.
Свій допис колеги загиблого супроводили чорно-білим фото Гаркавка й подякували йому за те, що він їх захищав весь цей час:
"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром".
Нагадаємо, на початку вересня на фронті загинув Василь Довбня, учасник "Ліги Сміху" в команді "Парк Шевченка".
Хто такий Ярослав Гаркавко
Гаркавко відомий глядачам "Ліги Сміху" як актор у складі команд "ОГО" та "Воробушек".
Після початку повномасштабної війни РФ артист пішов боронити Україну на фронт. Наприкінці грудня Ярославу мало виповнитися 27 років.