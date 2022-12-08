Після початку повномасштабного вторгнення РФ він пішов захищати Україну.

Жахлива новина сколихнула український шоу-бізнес: на війні загинув гуморист, учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко. Про це у Телеграм-каналі шоу повідомили колеги артиста.

Свій допис колеги загиблого супроводили чорно-білим фото Гаркавка й подякували йому за те, що він їх захищав весь цей час:

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром".

Нагадаємо, на початку вересня на фронті загинув Василь Довбня, учасник "Ліги Сміху" в команді "Парк Шевченка".

Хто такий Ярослав Гаркавко

Гаркавко відомий глядачам "Ліги Сміху" як актор у складі команд "ОГО" та "Воробушек".

Після початку повномасштабної війни РФ артист пішов боронити Україну на фронт. Наприкінці грудня Ярославу мало виповнитися 27 років.

Вас також можуть зацікавити новини: