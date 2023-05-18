Вона підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни.

Московський суд заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну, яка з початку повномасштабного російського вторгнення відкрито засуджує злочинний режим Кремля і показує всі звірства, які окупанти влаштовують на нашій землі.

Повідомляється, що Єфросиніну заочно взяли під варту нібито через поширення фейків про російську армію.

Згідно з інформацією в російському судовому реєстрі, справу було порушено ще в квітні минулого року на підставі постів Єфросиніної в соцмережах. А розгляд справи в першій інстанції відбувся 17 травня 2023 року.

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Відзначимо, в січні цього року телеведучу внесли в російський список терористів і екстремістів, а в березні МВС РФ оголосило її в розшук.

Хто потрапив під заочний арешт у Росії

17 травня стало відомо, що Московський суд заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського і режисера Івана Вирипаєва. Їх, як і Машу Єфросиніну, звинувачують у поширенні фейків про армію РФ.

"Як і у випадку з присвоєнням мені статусу іноземного агента, кримінальну справу і заочний арешт я розглядаю як знак офіційного визнання", - відреагував Роднянський.

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