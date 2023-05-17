За його словами, він не буде мовчати в той час, як Росія веде війну в його рідній Україні.

Басманний суд Москви заочно заарештував кінопродюсера Олександра Роднянського і режисера Івана Вирипаєва.

Таке рішення суд ухвалив у зв'язку з тим, що обидва кінодіячі засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Крім того, їх звинувачують у поширенні фейків про армію країни-терориста.

Зазначається, суд з обрання запобіжного заходу відбувся ще 27 квітня. І якщо арешт Роднянського оскаржили, то, що стосується Вирипаєва, рішення по ньому вступило в силу 3 травня. Також повідомляється, що останнього оголосили в розшук.

Відео дня

Реакція Роднянського на заочний арешт

Він заявив, що його заочно заарештували через те, що він говорив правду про війну в Україні. Але навіть попри рішення суду, він продовжить це робити:

"Іншими словами, мене і одного з найкращих російських драматургів і режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну - війною. Військові злочини - військовими злочинами. Агресію Росії - агресією Росії. Ніяких СВО, "нападу НАТО", "порятунку росіян"".

Він додав, що мовчати в часи, коли "підлий і брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України" - не можна.

"Як і у випадку з присвоєнням мені статусу іноземного агента, кримінальну справу і заочний арешт я розглядаю як знак офіційного визнання", - підсумував Роднянський.

Що Олександр Роднянський говорить про війну в Україні

Продюсер фільмів "9 рота" і "Сталінград" заявив, що війну в Україні потрібно терміново зупинити. Крім того, на своїй сторінці в Instagram він написав, що президент РФ Володимир Путін не отримав очікуваних результатів від нападу на Україну, натомість Росія має тисячі загиблих військових і перебуває під загрозою контрнаступу.

Також Роднянський сказав, що Кремль "тисне" на світ, щоб примусити Київ "піти на компроміс".

"Давно стало зрозуміло, що війна в Україні нерозважливо підштовхує світ до ескалації величезної пожежі. Того самого, що може охопити всю планету і завдати непоправної шкоди всьому людству... Війну необхідно терміново зупинити і з цієї причини", - додав продюсер.

Вас також можуть зацікавити новини: