Генпрокуратура РФ звинуватила співробітників фонду в дискредитації країни та підтримці опозиції.

Генеральна прокуратура РФ визнала "небажаною" діяльність Фонду "За справедливість" відомого американського актора Джорджа Клуні. В країні-агресорці заявили, що організація проводить роботу "спрямовану на дискредитацію" Росії.

У Telegrami-каналі російської генпрокуратури зазначили, що фонд нібито підтримує "брехливих патріотів", а також учасників так званих екстремістських об'єднань і терористичних організацій.

"Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала небажаною на території нашої країни діяльність іноземної неурядової організації Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуні за справедливість"). Фонд із голлівудським розмахом проводить роботу, спрямовану на дискредитацію Росії. Він активно підтримує псевдопатріотів, які покинули країну, членів заборонених екстремістських асоціацій та терористичних організацій", – йдеться в повідомленні відомства.

Відео дня

Ба більше, за версією загарбників, організація на території РФ "просуває ініціативи кримінального переслідування" російської влади та дає "негативні псевдоекспертні оцінки" законодавству країни-агресорки.

Фонд Клуні заснований у 2016 році самим артистом та його дружиною – юристкою Амаль Клуні. Організація функціонує у понад 40 країнах світу. Представники фонду займаються, зокрема, документуванням злочинів Росії на території України, а також розслідуваннями порушень прав людини.

До слова, Росія вже назвали десятки іноземних організацій, аналітичних центрів "небажаними" з 2015 року. Відтак, усі благодійні утворення не можуть працювати в РФ та співпрацювати з російськими компаніями.

Нагадаємо, раніше Джордж Клуні описав звірства "Вагнера" і закликав боротися з терористами.

Вас також можуть зацікавити новини: