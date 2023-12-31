Її невістка нещодавно народила малюка.

Невістка скандальної телеведучої Оксани Марченко стала мамою. Вона народила другого онука Марченко та її чоловіку, політику-втікачу Віктору Медведчуку.

Так, Катерина майже відразу після пологів організувала фотосесію зі своїми дітьми.

Як повідомляють росЗМІ, дівчина фотографувалася з новонародженою дитиною, ім'я якої вона поки не розсекретила, і з сином Віктором, якого назвали на честь дідуся, який зрадив Україну.

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Варто відзначити, що Марченко з чоловіком, сином, невісткою і онуками живе в РФ. Вони зрадили Україну і стали на бік Росії, яка розв'язала на їхній батьківщині повномасштабну війну і влаштувала геноцид українського народу.

До слова, війна застала Оксану Марченко в Україні. Однак після затримання політика-втікача Медведчука, вона почала ганьбитися зверненнями до світових лідерів, щоб ті посприяли звільненню її чоловіка. При цьому незабаром вона залишила Україну і переїхала в РФ.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" виявився родичем Оксани Марченко. За словами Сморигіна, вони познайомилися більше 15 років тому.

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