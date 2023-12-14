За словами Сморигіна, вони познайомилися понад 15 років тому.

Актор "Дизель шоу" Євген Сморигін розповів, що багато років тому поріднився зі скандальною Оксаною Марченко. За його словами, вона стала хрещеною мамою його дочки.

Він розповів, що вони познайомилися під час роботи на одному з телеканалів України. Сморигін був автором сценаріїв, а Марченко - ведучою. Євген згадав, що Марченко була віруючою людиною, тому коли у нього народилася дочка, він і запропонував їй стати його кумою.

"Багато спілкувалися на тему релігії, вона дійсно віруюча людина. Коли у мене народилася дочка Ліза, подумав, що ближче в плані віри у мене немає людини. Я запропонував їй стати хрещеною мамою", - зізнався актор в інтерв'ю "Обозревателю".

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Однак після повномасштабного російського вторгнення і після того, як Марченко і її чоловік Віктор Медведчук стали зрадниками і втекли з України, Сморигін перестав спілкуватися з кумою.

"Зараз, після всього, що сталося, ми не спілкуємося. До повномасштабного вторгнення вона вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки. Зараз - ні. Ні ми з дружиною, ні дочка з Оксаною не маємо ніяких зв'язків", – додав Євген.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна згадала негативний досвід, пов'язаний з Оксаною Марченко.

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