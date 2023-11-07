Він пояснив свою позицію в цьому питанні.

У мережі з'явилося відео, як шоумен Анатолій Анатоліч проводить захід в США російською мовою. Роликом поділився портал "Музвар".

Повідомляється, що журналісти видання звернулися до Анатоліча за коментарем. Він підтвердив, що проводив заходи в США в рамках Big Money Forum.

За його словами, івент був повністю благодійним, всі кошти йшли в UNITED24.

Однак, що стосується мовного питання, Анатоліч сказав, що вів захід українською та англійською. При цьому, на прохання організаторів, дублював все російською, бо в залі були казахи, молдавани, білоруси, латиші та естонці і навіть, можливо, росіяни, які нині американці.

"Кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток - це вже автоматичний донат на дрони для знищення російського окупанта – і я це озвучував не для українців російською мовою, зокрема. Якщо ви тут "включаєте режим Фаріон", то вам не до мене", - сказав Анатоліч.

Нагадаємо, раніше мовознавець Ірина Фаріон оскандалилася заявою щодо того, що не може називати українських військових українцями, якщо вони розмовляють російською мовою. На такі слова різко відреагували військові і зірки. У тому числі, Павло Алдошин, який з початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він порадив Фаріон закрити рота.

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