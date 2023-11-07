Алдошин порадив їй залишити мовне питання в колі військових виключно військовим.

Актор і військовий Павло Алдошин гнівно висловився на адресу мовознавця Ірини Фаріон, яка сказала, що не може називати українських військових українцями, якщо вони розмовляють російською.

У коментарі УНІАН він назвав поведінку Фаріон низькою і ганебною.

"Ганьба цивільним людям, які піднімають це питання. Жіночко, яка дуже грамотно знає українську мову, сидить у Львові і п'є каву, я вас прошу стуліть писок і залиште українську мову в колі військових виключно військовим", - звернувся до Фаріон Алдошин.

Він додав, що нерідко чує від цивільних людей про те, що військові "на нулі" теж розмовляють російською. До таких людей у нього одне питання: "Ти на нулі?"

"Хлопці з Азова та інших підрозділів щодня доводять свій патріотизм втраченими кінцівками і кров'ю. Смачної кави!" - підсумував Алдошин.

Зазначимо, Павло Алдошин вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Він героїчно захищає Україну на фронті від російської агресії. До слова, в інтерв'ю УНІАН він розповів, як змінилася його думка про війну, починаючи з 24 лютого, і чому вирішив вступити до лав Збройних сил України, як переживає окупацію рідної Херсонщини, і як ставиться до російських акторів і прихильності до них українських режисерів.

Також УНІАН повідомляв, як військові і зірки відреагували на скандальні висловлювання Ірини Фаріон.

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