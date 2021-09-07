Артисти дадуть кілька концертів у різних містах України.

Російські артисти, які більш відомі як блогери в TikTok, Дора, Мейбі Бейбі і Олена Швець приїдуть в Україну з концертами. Вони виступлять 12 вересня на ВДНГ.

Відзначимо, дівчата стали ще популярнішими після виходу їхніх пісень, в яких вони пропагують страждання від нерозділеного кохання, використовують ненормативну лексику і демонструють шкідливі звички.

Мабуть, молоді артистки вирішили приїхати в Україну після того, як у нас виступила скандальна Інстасамка. Нагадаємо, вона встигла оскандалитися під час концерту, вигнавши хлопця із зали тільки тому, що він їй не сподобався.

Українці вже встигли відреагувати на виступ Інстасамки, а ось як вони будуть приймати інших російських зірок - поки невідомо.

Також з концертами в Україну приїдуть LIZER, JEEMBO, PYROKINESIS, OG Buda, LIDA. Вони виступлять у Харкові, Дніпрі та Києві.

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Автор: Діана Могилєвич