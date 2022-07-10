Фронтмен відомої української групи також поспілкувався з тими, хто захищає країну на позиціях.

Український музикант Святослав Вакарчук, який є фронтменом гурту "Океан Ельзи", дав імпровізований концерт для військовослужбовців. Вакарчук з початку війни їздить по прифронтових містах України, щоб підтримувати бойовий дух наших захисників. Після повномасштабного вторгнення він став ще активніше волонтерити і допомагати.

Так, про міні-концерт повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Перемога настане тоді, коли кожен українець вкладеться в спільну боротьбу. Коли прокидаючись, питаєш себе, що я зробив вчора і що зроблю сьогодні хороше і чим я можу допомогти хлопцям на передовій. Дякую, Святославе!",- сказано в повідомленні.

Відомо, що після свого виступу він ще довго розмовляв з військовослужбовцями і фотографувався.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук заспівав легендарну "Обійми" польською мовою.

Також УНІАН писав, що Вакарчук звернувся до полоненого командиру полку "Азов".

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