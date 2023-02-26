За його словами, є росіяни, які засудили війну в Україні.

Український співак Святослав Вакарчук, який з початку повномасштабного російського вторгнення їздить по гарячих точках і підтримує бойовий дух воїнів ЗСУ, висловився про "хороших росіян".

Він заявив, що є ряд росіян, які не підтримали війну в Україні, тому їх не можна називати ворогами.

"Є велика кількість ситуацій, коли ті, хто в Росії - актори, музиканти і так далі - знайшли в собі сили виступити проти того жаху, що відбувається. Вони кажуть: "Ми - не російська держава, ми окремо". Це зовсім інша історія: якщо вони щиро бажають перемоги Україні, тоді їх ворогами вважати не потрібно", - сказав Вакарчук в інтерв'ю DW.

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При цьому він переконаний, що ті росіяни, які мовчать про війну в Україні та агресію РФ, - це вороги. Вони такі ж, як і ті, хто відкрито підтримує геноцид українського народу.

"На війні світ чорно-білий. На війні не буває "поза". А мовчати - це теж мовчазна підтримка ворога, і тоді ти частина ворога, і тоді моє ставлення до тебе, як до ворога", - додав Вакарчук.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка назвав Надю Дорофєєву "цинічною".

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