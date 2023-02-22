Співак розповів, що його син вже почав говорити.

Український артист Святослав Вакарчук вперше розповів про успіхи свого маленького сина Івана. Хлопчику вже 1 рік і 8 місяців. Співак вирішив розповісти про те, що його син вже почав говорити.

Вакарчук поділився інформацією про дитину не просто так. Він привітав українців з Міжнародним днем рідної мови, який відзначався учора, 21 лютого.

"Мій син Іван у свої 1 рік і 8 місяців знає багато слів. Зараз він дуже любить говорити слова Потяг, Борсук, Їжак, Валіза. Але фаворити змінюються щотижня. Немає нічого кращого, ніж чути як твої діти починають говорити. Говорити рідною мовою! Це щастя! (до речі, ще одне улюблене слово нашого Івана)", - розповів співак.

Відео дня

Він наголосив, що наша мова - дуже сильна зброя. За словами Вакарчука, це саме стратегічна зброя.

"Українська мова - це чи не найсильніша наша зброя. Найбільш стратегічна, так точно. З Міжнародним днем рідної мови, друзі!", - додав співак.

Святослав Вакарчук - діти співака

У серпні 2021 року стало відомо, що Вакарчук вперше став батьком. У співака народився син, його назвали на честь батька артиста - Іваном. У травні 2022 року стало відомо, що Вакарчук вдруге стане батьком. Цивільну дружину співака помітили на українському кіноринку в Каннах з чималим животом.

Влітку Вакарчук вперше показав фото з маленьким сином. 19 червня синові співака виповнився рік. А згодом стало відомо, що у червні він став батьком вдруге, в нього народилася донька Соломія.

Вас також можуть зацікавити новини: