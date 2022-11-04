Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що у нього не виходить часто бачити своїх дітей. Однак як тільки випадає можливість зустрітися з сім'єю, він намагається її використовувати.
Ось що музикант і волонтер розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine:
"Перші три місяці не бачив їх взагалі. Це було неможливо. Я розумів, що я повинен сконцентруватися на найголовнішому. Коли фронт, якщо можна так сказати, стабілізувався, я зрозумів, що є момент, коли можна побачитися. Коли є можливість викроїти час, я так це роблю".
Також він прокоментував народження дочки. Музикант зазначив, що з народженням спадкоємиці він відчув більше сили і енергії:
"З одного боку можна сказати: "Боже, як важко, що під час війни народжуються діти". А з іншого боку, якби у мене не було маленького сина і дочки, які дають шалену енергію і силу, можливо, мені було б важче переживати цю війну. Добре, що у мене є такий оберіг".
Зазначимо, 25 серпня 2021 року у Вакарчука народився син Іван. 21 червня 2022 року у Святослава народилася донька. Дівчинку назвали Соломією.
Що Святослав Вакарчук робить на війні
Ще до 24 лютого музикант активно допомагав армії і неодноразово виступав для військових. Після того, як РФ повномасштабно напала на Україну, Святослав вступив до лав ТРО і виконував завдання військового керівництва на лінії фронту. Тим часом він встигав привозити гуманітарку і необхідне забезпечення для військових, а також зустрічався з бійцями для підняття їх бойового духу.
Нагадаємо, Вакарчук побував на вулиці Львова, яка носить ім'я його батька.
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