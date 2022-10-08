Як розповів музикант, це велика честь для його сім'ї.

Відомий український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" та волонтер Святослав Вакарчук побував у Львові на вулиці, яка названа на честь його батька Івана. Відомо, що Іван Вакарчук був відомим фізиком і екс-міністром освіти України. Знімками і враженнями артист поділився у своєму Instagram-блозі.

"У Львові з'явилася вулиця імені Івана Вакарчука. Це велика честь для нашої сім'ї! Ця затишна вулиця, що прямує в парк імені Івана Франка в напрямку університету, є прекрасною ілюстрацією характеру і вдачі мого батька: бути чесним, відвертим, до кінця відданим своїй справі життя і одночасно тихим і скромним", — написав Святослав.

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Ким був батько Святослава Вакарчука

Іван Вакарчук - відомий український фізик, який довгий час обіймав посаду ректора Львівського університету.

У період з 2007 по 2010 рік був міністром освіти України, а також отримав звання Героя України.

Нагадаємо, вакарчук душевно заспівав "Червону руту" разом з мешканцями зруйнованого Ізюму.

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