Виконавиця презентувала пісню з путіністом ще в квітні.

Українська співачка Anna Asti зрадила свою батьківщину заради російської премії. Українка отримала нагороду в Росії "Найкращий дует" за пісню з путіністом Філіпом Кіркоровим.

51-у премію "Пісня року" відзначили в Москві в Палаці спорту "Мегаспорт". Так, номінацію "Дует року" отримали українська співачка Anna Asti та відомий прихильник Путіна, російський виконавець Філіп Кіркоров.

Нагороду запроданка отримала за пісню "Хобі" з Кіркоровим, яку вони презентували в Росії 30 квітня, коли російські війська намагалися захопити Україну.

Співачка Anna Asti - що відомо

Анна Дзюба, відома під псевдонімом Anna Asti, народилася в Черкасах. Довгий час вона була невід'ємною частиною популярного дуету Artik & Asti. Пізніше дівчина почала сольну кар'єру.

За словами української блогерки Аліни Шаманської, в перші дні війни виконувачка була в Україні та з рідними ховалася в бомбосховищі.

Через якийсь час артистка поїхала в Росію, де продовжила виступати. Крім того, вона випустила цинічний кліп з путинистом Кіркоровим.

Вас також можуть зацікавити новини: