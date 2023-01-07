Вона пропустила виставу зі своєю участю, тому колеги стривожилися за неї.

Російська актриса Тетяна Кравченко знайшлася. За даними росЗМІ, з нею все добре - вона жива і здорова. Однак причину її зникнення в театрі не коментують.

"З Тетяною Едуардівною все добре, ми з нею на зв'язку. 10 січня вона за графіком грає у виставі "Одруження", а 17 січня – вийде на сцену в постановці "Під одним дахом". Що стосується інциденту з її зникненням, тут ми ніяких коментарів не даємо", – повідомили в прес-службі театру.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли, що Кравченко не прийшла на свій спектакль, бо пішла в запій. Проте, за непідтвердженою інформацією, проблема могла бути в іншому.

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Зазначається, що Кравченко нібито впала в депресію через смерть колишнього голови Верховної Ради РРФСР Руслана Хасбулатова. Вони були хорошими друзями.

Тетяна Кравченко та її позиція щодо війни в Україні

Зірка "Сватів" Тетяна Кравченко народилася в українському Донецьку, проте будувати кар'єру вирішила в РФ. Досі вона публічно не висловила свою позицію щодо війни в Україні.

Однак, якщо вона продовжує виступати в країні-агресорі, можна зробити висновок, що Кравченко підтримує агресію Володимира Путіна.

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