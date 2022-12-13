Після 24 лютого багато акторів культового серіалу перестали бути улюбленцями публіки, підтримавши кровожерну політику Кремля.

"Свати" - культовий ситком студії "Квартал 95". Протягом семи сезонів глядачі кількох країн спостерігали за дивакуватою сімейкою і з нетерпінням чекали на вихід нового епізоду. Багато акторів завдяки даному серіалу не просто здобули популярність, а стали справжніми улюбленцями публіки.

Втім, слава не вічна. Особливо якщо артист підтримує кровожерну війну, розв'язану росіянами в Україні, а саме таку позицію вибрала для себе головна героїня Валюха. Її зіграла Тетяна Кравченко.

Що Тетяна Кравченко говорить про війну

Сама актриса, яка народилася і виросла в українському Донецьку, публічно не висловлювала свою позицію, але ось її колега, російський актор і один з режисерів серіалу "Свати" Едуард Радзюкевич, в одному зі своїх коментарів пресі заявив:

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"Вона (Кравченко, - ред) не може спокійно реагувати на те, як її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

Ще одна зірка "Сватів" Анна Кошмал, яка підтримала рідну країну і перейшла на українську мову, говорила раніше, що їй свої слова підтримки висловили не так багато колишніх колег. Кравченко в цьому списку немає.

"Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрійко Бірін – мій наречений "сватівський". Вони з дружиною з першого дня мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А всі інші мовчать", - коментувала Аня.

Де зараз Тетяна Кравченко

Судячи з її Instagram-блогу, вона активно продовжує виступати на території країни-агресорки в компанії іншої відкритої путіністки Олесі Железняк. Так, нещодавно вони анонсували вистави в Самарі, Калузі, Москві та інших містах.

Схоже, від України, де зірка народилася і виросла, вона відреклася остаточно, оскільки в шапці її профілю сказано: "Народна артистка Росії".

Реакція соцмереж

Попри задоволені крики і подяку актрисі, яка підтримала війну, знаходяться і коментатори, які намагаються відкрити Кравченко очі на правду про війну.

"Що ж ви мовчите, відкрийте очі, подивіться, як в Україні гинуть невинні люди"

"Цікаво, під час зйомок в Україні, за версією Росії, ви теж дітей їли на обід? Ви - нахабні брехуни, що покривають злодіяння нелюдей"

"Приїжджайте на батьківщину! В Донецьк! Тепла гостинність гарантована! Я б навіть сказала дуууже тепла!! Або розкажіть хто бомбив Донбас 8 років?! Чиї ракети руйнували і руйнують будинки і забирають життя мирних людей?"

"Фашистка!"

"Як спиться зрадницькій натурі?"

"Ганьбище. Нічого не забудемо. І на ваших руках кров"

Нагадаємо, хто із зірок "Сватів" підтримав Путіна і війну.

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