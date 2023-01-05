Колеги актриси б'ють на сполох.

Російська актриса Тетяна Кравченко не з'явилася на виставу "Цвях сезону, або всі квитки продані", в якому повинна була виконувати одну з ролей.

Її колега, російський артист Станіслав Садальський забив на сполох, адже раніше Кравченко ніколи не пропускала вистави зі своєю участю. Також він назвав її "зривальницею".

"Всі спроби зв'язатися з Тетяною виявилися марними. Від пропозиції зламати двері її квартири відмовилися, ситуацію це вже б не врятувало - літаки з Москви в Пітер не літають так швидко. У залі - аншлаг, 2500 місць продані, глядач чекає. Спокійна і незворушна організатор гастролей Еля, сказала, що готова згадати своє театральне минуле і вийти на сцену сама. Але за дві години до початку вона викликала швидку допомогу в обличчі Зої Буряк", - поділився Садальський в особистому блозі.

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Як повідомляє "НеМалахов Зливки", Кравченко пішла в запій, тому і пропустила виступ.

Тетяна Кравченко та її позиція щодо війни в Україні

Сама актриса, яка народилася і виросла в українському Донецьку, публічно не висловлювала свою позицію, але ось її колега, російський актор і один з режисерів серіалу "Свати" Едуард Радзюкевич, в одному зі своїх коментарів пресі заявив:

"Вона (Кравченко, - ред) не може спокійно реагувати на те, як її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Кравченко продовжила виступати в Росії.

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