Після пост-шоу жінка зізналася, що вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Петро.

Одна з найбільш обговорюваних учасниць шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей показала теплі знімки зі своїм чоловіком Петром. Він - бізнесмен, який працює в Америці. Віка зізналася, що її обранець - людина непублічна, і не має ніякого відношення до шоу-бізнесу.

Зараз Варлей вирішила відкрити завісу особистого життя, і опублікувала ще кілька цікавих знімків зі своєї весільної фотосесії.

"Без зайвих слів", - сказано під публікацією.

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У коментарях за неї пораділи актриса Наталія Денисенко, екс-учасниця "Холостяка" Аліна Єршова та інші. З'явився і колишній коханий Варлей - український актор Тарас Цимбалюк.

Вікторія Варлей на шоу "Холостяк"

Довгий час учасниця була фавориткою проекту, проте в дев'ятому випуску вона покинула шоу. Як заявила сама Вікторія, вона пішла за своїм бажанням, але творці вирішили не показувати цього. Також вона звинуватила команду СТБ в тому, що вони неправильно змонтували випуск і вирізали дуже багато важливих деталей і емоційних моментів.

В інтерв'ю УНІАН Варлей розповіла, що до Алекса Топольського у неї дійсно зародилися почуття, проте розвивати їх в умовах проекту було просто нереально - заважала відсутність закадрового спілкування і невелика кількість індивідуальних побачень (за 9 тижнів у неї їх було всього 2).

"У мене справді виникли почуття. Я думаю, що це було видно, коли ми пішли з Алексом плавати на заході сонця. Але коли я повернулася назад в готель, мені було дуже сумно, адже у мене не було можливості написати йому якесь повідомлення, не було можливості пофліртувати ще. Тобто коли зароджуються почуття, їх потрібно підтримувати, а тут вони зародилися і... все. І у тебе немає можливості їх якось підтримувати", - говорила екс-учасниця.

Нагадаємо, хто з учасниць реаліті "Холостяк-12" знайшов свою любов після проекту.

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