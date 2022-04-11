Потап закликав зірок не мовчати про війну в Україні.

Український продюсер і репер Потап закликав російських зірок не мовчати про війну в Україні, бо окупанти не тільки знищують нашу інфраструктуру, а й вбивають мирне населення.

У своєму Instagram він опублікував колаж з російськими зірками, до яких звернувся. Серед них Філіп Кіркоров, Єгор Крід, Наташа Корольова, Алла Пугачова, Баста і багато інших.

"На вагах занадто багато... кар'єри, сім'ї, бізнес... різний вік, різна глибина проникнення.... але, так за помахом чарівної палички замовкнути всім одночасно або переписувати за методичкою пости про патріотизм в ті самі дні, коли ваша країна стала терористом #1 на планеті Земля, під керівництвом шизофреніка з бункера... Буча, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь – кров, насильство, жорстокість і смерті, невже це не привід скористатися роками, досвідом і славою, впливом на маси, щоб висловити свою позицію? Так, буде боляче, страшно, важко, але ви завжди себе будете поважати за те, що посміли бути людиною! За те, що можете сказати", - написав Потап.

Нагадаємо, раніше Потап "розніс"коміків ЧБД через позицію по війні.

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